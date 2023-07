Gf Vip 7 | Attilio Romita conferma che Daniele Dal Moro sarà il suo testimone di nozze e svela chi sarà il famosissimo testimone scelto dalla sua Mimmuzza

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo una lunga carriera in Rai,hadi seguire le orme di Michele Cucuzza e Amedeo Goria accettando di varcarela porta rossa del Grande Fratello Vip. La sua permanenza nella Casa del reality show più ambito e criticato d’Italia è stata più longeva dei suoi colleghi giornalisti, anche perché diversamente da loro,è stato al centro di diverse dinamiche.ha anche stretto una bella amicizia conDal, tant’è che l’hacome suodi! Laè arrivato dallo stesso ex mezzobusto del Tg 1 nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: Sicuramente lo. E spero che con lui venga ...

... in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset':Romita , concorrente ... "Fatti fuori da ogni programma Mediaset": la furia del, chi accusa Pier SilvioRomita sposa Mimmuzza: chi parteciperà dopo il Grande FratelloRomita , intervistato dal Corriere Della Sera , racconta che Daniele Dal Moro sarà il suo testimone di nozze: "...Romita , intervistato dal Corriere della Sera , ha svelato cosa vuole fare il Grande Fratellocon gli ex concorrenti del reality show che hanno contribuito a portare, dentro e fuori la ...

"Offeso da Mediaset": Attilio Romita svela il retroscena sugli ex concorrenti del GF Vip Today.it

In una lunga intervista Attilio Romita ha svelato le indicazioni che Mediaset avrebbe preso sui concorrenti del GF Vip 6 ..."Da dimenticare e non invitare", Pier Silvio Berlusconi contro i concorrenti dell'ultima edizione del reality il GF Vip.