(Di venerdì 28 luglio 2023) "Oggi compiamo duecon l'attuazione del piano di ripresa e resilienza dell'Italia". Lo afferma il commissario europeo per l'Economia, Paolo, commentando il via libera ...

... la nostra valutazione positiva delle modifiche mirate agli impegni per la quarta rata aprirà la strada all'Italia per presentare tale richiesta dopo la pausa estiva", sottolinea. . 28 ...Questa l'opinione espressa dal commissario europeo per l'Economia Paoloin un discorso pronunciato oggi al summit di Salisburgofuturo dell'Europa. "Come sapete il Recovery scade nel ...Credo che spetterà all'abilità dei nostri diplomatici trovare una soluzione contando anche... da quello Draghi in epoca recente senza dimenticare quello diquando il Ministro dell'...

Gentiloni, 'sul Pnrr due passi avanti importanti per Roma' QUOTIDIANO NAZIONALE

"Oggi compiamo due importanti passi avanti con l'attuazione del piano di ripresa e resilienza dell'Italia". Lo afferma il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, commentando il via libera ...L'inflazione "rimane alta, il 5,5% a giugno, ma è scesa dai livelli del 10,6% di ottobre. Quindi dipende se vogliamo vedere il lato positivo o negativo ...