Genoa | la rivelazione del DS | 'Seguivamo Retegui da un anno'

Commenta per primo Nel corso della presentazione alla stampa del nuovo centravanti del, Mateo Retegui, è emerso un retroscena di mercato relativo alla trattativa che ha portato in Liguria il centravanti della Nazionale azzurra. A rivelarlo è stato il direttore sportivo del club ...Secondo me ilsi è aggiudicato uno dei possibili attaccantidel prossimo campionato". La convince come si sta muovendo il Grifone sul mercato "Io vedo unmolto oculato, che ...... quella rossoblù: ' Al momento della retrocessione in Serie B delho pianto - ha rivelato il ... Parole che si sommano anche ad unasul possibile acquisto in passato proprio del Grifone ...

Intervista a Mutarelli: “Retegui sarà la rivelazione della A. Palermo Proprietà ambiziosa” ItaSportPress

Nel corso della presentazione alla stampa del nuovo centravanti del Genoa, Mateo Retegui, è emerso un retroscena di mercato relativo alla trattativa che ha portato in Liguria il centravanti della Nazi ...Scatta la presentazione di Mateo Retegui con il Genoa dove potrà ripercorrere le orme del Principe Milito prima della consacrazione ...