Gennadij Ajgi | tra avanguardia e folclore ciuvascio Traduzione di Paolo Galvagni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023)di una remota provincia sul Volga, esteta, educato sui versi dei futuristi e di Boris Pasternak e per questo espulso dall’Istituto letterario, francofilo per passione culturale,ha operato nello spazio della poesia russa come se prima di lui non ci fosse la storia, nessuna tradizione propria. La poesia russa diè nata come in un luogo vuoto, nella giunzione delprecristiano con la raffinata estetica dell’parigina dei tempi di Mallarmé e Apollinaire. Unendo elementi inconciliabili – il verso libero e le formule magiche del Volga., che innesta meravigliosamente sul verso russo la tecnica versificatoria dell’poetica francese e al ...