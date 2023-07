Gelsomina Verde | torturata e poi bruciata a 21 anni | l’ordine partito dai Di Lauro

Avrebbero fatto parte del gruppo camorrista che uccise, vittima innocente della camorra, assassinata in maniera truce durante la prima faida di Scampia solo perché fidanzata con un loro rivale: la Squadra Mobile di Napoli ha arrestato ...Contro di loro, quasi vent'anni fa, aveva del resto già puntato il dito Pietro Esposito "Kojak", l'uomo che nel pieno della prima faida di Scampia aveva attirato in trappola, la ...... I funerali di Chiara Rossetti, l'ultimo saluto ad Andrea Purgatori • Omicidio: altri due arresti, dopo 19 anni. La ragazza, 22 anni, morì nel 2004 dopo essere stata sequestrata, ...

Camorra, omicidio di Gelsomina Verde: altri due arresti dopo 19 anni TGCOM

“Dopo 20 anni mia sorella non è ancora ufficialmente riconosciuta come vittima innocente, nonostante sia un simbolo della lotta contro la ...“Mia sorella si è opposta alla camorra e per questo è morta. Non è morta per un proiettile vagante. Ma non viene ufficialmente dichiarata come vittima innocente della camorra per un cavillo di una leg ...