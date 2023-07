Gea Basketball Grosseto | Mattia Contri è il nuovo allenatore di Prima Divisione

Mattia Contri e Niccolò Malfanti sono i nuovi allenatori della squadra maschile di Prima Divisione dellaGrosseto. La loro esperienza e professionalità aiuteranno un gruppo giovane ma vincente. La società è pronta a ...... organizzato in presenza a Sofia ed ospitato dalla Bulgarian National Football Team con tutti i partner aderenti (BulgarianFederation,Coop Sociale, Università di Vienna e Città di ...Mattia Contri e Niccolò Malfanti sono i nuovi allenatori della squadra maschile di Prima Divisione dellaGrosseto. La loro esperienza e professionalità aiuteranno un gruppo giovane ma vincente. La società è pronta a ...Sono stati quattro giorni intensi, ricchi di emozioni, divertimento e tanto tanto sport, quelli vissuti da ventidue bambini innamorati della pallacanestro, che hanno partecipato al Basket Camp 2023 ta ...Andre Onana will give Man Utd a new dimension- but he'll inevitably f*** up along the way. The Red Devils must accept that his qualities will cost the odd goal and shredded ...