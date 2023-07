Garofalo Health Care acquista il gruppo sanità Aurelia

(Di venerdì 28 luglio 2023)S.p. A.ilromano della. Come spiega una nota ilsi è aggiudicato il perimetro dell'attivo di80 il S.p. A. in liquidazione, holding ...

Care S.p. A. acquista il gruppo romano della sanità Aurelia. Come spiega una nota il gruppo si è aggiudicato il perimetro dell'attivo di Aurelia 80 il S.p. A. in liquidazione, holding ...Care annuncia di essersi aggiudicata l'attivo di Aurelia 80 in liquidazione , holding operativa a capo del Gruppo Aurelia, operante nel settore ospedaliero privato accreditato. In ...Care - società quotata al segmento STAR e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia - ha comunicato di aver acquisito il perimetro dell'attivo ...

Garofalo Health Care ha acquisito 4 strutture private SoldiOnline.it

Garofalo Health Care S.p.A. acquista il gruppo romano della sanità Aurelia. Come spiega una nota il gruppo si è aggiudicato il perimetro dell'attivo di Aurelia 80 il S.p.A. in liquidazione, holding op ...(Teleborsa) - Garofalo Health Care annuncia di essersi aggiudicata l’attivo di Aurelia 80 in liquidazione, holding operativa a capo del Gruppo Aurelia, operante nel settore ospedaliero privato accredi ...