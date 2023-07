Garante disabili | il Tar annulla la delibera per il taglio della terapia per i pazienti autistici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Tarla131 regionale che aveva tagliato le ore diper i. Occorre necessariamente ascoltare e confrontarsi con le associazioni e le famiglie delle persone contà”. Lo dice in una nota ilper i diritti deiCampania, Paolo Colombo. E’ stata “contestata e discussa fin dal suo nascere a marzo 2021, in piena crisi pandemica, la131 sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale (pdta) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. Un documento fortemente impattante sulla qualitàvita die ...