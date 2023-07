Game of Thrones | Jack Gleeson | l' interprete di Joffrey Baratheon | torna a in una serie tv

Tra i nuovi arrivi nel progetto di James Graham ci sono anche Robert Lindsay, Sharlene Whyte (Stephen, Small Axe), Stephen Dillane (of, Vigil), Ria Zmitrowicz (The Power, Three Girls), ...Divenuto celebre per il ruolo di Re Joffrey inof, dove sfoggiava un look biondo platino, Gleeson è qui ritratto nei panni di Wentworth con i capelli castani e degli insoliti baffetti. ...Il centrocampista spagnolo Isco riparte dal Betis Siviglia. E la squadra andalusa ha deciso di presentarlo in stileof, ricreando una delle scene più iconiche della serie: quella in cui Jon Snow, ucciso dai Guardiani della notte ammutinati, torna alla vita con un sortilegio della strega Melisandre. Un ...

The Famous Five, Jack Gleeson di Game of Thrones irriconoscibile nella nuova serie BBC Movieplayer

Jack Gleeson, l’attore irlandese che ha prestato le proprie fattezze al personaggio televisivo più odiato del XXI secolo – il Joffrey Baratheon di Game of Thrones – ha trentun anni. Il tempo passa, e ...Dopo essere stato lontani per anni dal mondo della recitazione, Gleeson è tornato a recitare e sarà protagonista di una nuova serie della BBC.