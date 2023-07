Galaxy Z Fold5 ufficiale | specifiche e prezzi

(Di venerdì 28 luglio 2023)è stato presentato dal Samsung il 26 luglio insieme a Z Flip5, Watch6 e alTab S9. È il dispositivo che offre il massimo della produttività con un grande schermo, un “ufficio tascabile” anche grazie alla S Pen in dotazione. Dotato di un grande schermo pieghevole e di una batteria dalla lunga durata, si tratta del Fold più sottile e leggero di sempre,è facile da portare ovunque, offrendo allo stesso tempo le prestazioni più potenti della serieZ.– scheda tecnica Acquista su Amazon SamsungSmartphone Pieghevole, Caricatore Incluso, RAM 12GB, 512GB, Sim Free Android, Fotocamera 50MP, Display 6,2?/7,6? Dynamic AMOLED 2X, Cream 2023 Versione ...

Samsung ha svelato le proprie nività nel corso dell'eventoUnpacked 2023-Join the Flip Side. Innanzitutto ha presentato iZ Flip5 e, i due nuovi smartphone di punta della serie Z, che consentono di vivere esperienze uniche grazie al design elegante e compatto, e offrono molteplici opzioni di personalizzazione. La ...Andando oltre alle offerte Amazon su SamsungZ Flip5 e, vale la pena soffermarsi anche su altri sconti lanciati dal popolare portale e - commerce in ambito Tech. Infatti, nel contesto di quest'ultimo è stata avviata un' offerta su Xiaomi ...... la spedizioni globali degli smartphone pieghevoli, che ieri hanno visto l'arrivo anche dei nuoviZ Flip5 e, sono aumentate del 64% su base annua nel primo trimestre del 2023 ...

Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5: caratteristiche, prezzi e promo | VIDEO HDblog

MediaWorld ha deciso di giocarsi il tutto e per tutto con una promozione super speciale per chi vuole acquistare i nuovi Galaxy Fold e Flip.