Galatasaray | ufficiale | Icardi torna a titolo definitivo dal Psg

(Di venerdì 28 luglio 2023) Mauroè un nuovo giocatore dele si tratta di un ritorno. Dopo la notizia resa nota dallo stesso club turco attraverso un video pubblicato sui canali social in cui il centravanti argentino si trovava in aereo pronto a raggiungere Istanbul, anche il Psg, che ne detiene il cartellino, annuncia il trasferimento ain Turchia: “Mauro, ceduto in prestito alnella stagione 2022-2023, approda definitivamente al club turco. Il Paris Saint-Germain augura a Mauro molto successo per il resto della sua carriera“. SportFace.

Mauro Icardi al Galatasaray, adesso ci siamo davvero. È il club turco a dare l'annuncio, come da prassi, di aver intavolato una trattativa col Paris Saint-Germain per riprendere l'attaccante argentino. Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Galatasaray, ad annunciarlo la stessa società turca con un video sui propri social.

Nella scorsa stagione, Mauro Icardi ha vestito la maglia del Galatasaray, ora si trasferisce proprio al club turco a titolo definitivo. L'ex Inter ha contribuito alla vittoria del campionato, segnando ...Dopo il prestito della passata annata, il Galatasaray ha acquistato definitivamente l'ex attaccante dell'Inter.