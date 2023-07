‘Gaku’ di Shinichi Ishizuka | luci e ombre della montagna

Leggi su funweek

(Di venerdì 28 luglio 2023) È un vero e proprio regalo quello che J-POP Manga ha fatto a tutti gli appassionati di fumetti giapponesi. Dal 5 luglio è infatti disponibile Gaku, capolavoro e esordio di, di cui la casa editrice ha già pubblicato in tempi recenti la pluripremiata serie Blue Giant. Proprio a rimarcare l’amore di J-POP Manga per il sensei, nel primo numero di Gaku troverete un biglietto per il concerto dei JASS, band protagonista del primo arco narrativo dell’opera musicale. Gadget a parte, le due opere del sensei non potrebbero essere più distanti, quantomeno in termini narrativi: se Blue Giant ruota intorno alla musica e al jazz, Gaku è una profonda immersione nel mondo dell’alpinismo. Con tutte le difficoltà – soprattutto illustrative – che questo tema comporta. Non stiamo dicendo nulla di nuovo, in realtà, perché la ...