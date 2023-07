Funerali Purgatori | Saviano | mi ha insegnato che la verità si sceglie

ROMA. Una grande folla si è radunata a Piazza del Popolo per l'ultimo saluto ad Andrea, il giornalista d'inchiesta morto il 19 luglio per un problema cardiopolmonare, secondo quanto evidenziato dall'autopsia. Il feretro, portato a spalla dai Vigili del fuoco, è stato ...Così Urbano Cairo ha ricordato il giornalista Andrea, arrivando ai suoia Roma presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, la "Chiesa degli artisti", a Piazza del Popolo."...Così lo scrittore e giornalista Roberto Saviano ricorda Andrea, prima di entrare nella Chiesa degli Artisti a Roma per idi Andrea, il giornalista d'inchiesta scomparso a ...

I funerali di Andrea Purgatori: chiesa gremita per l'ultimo saluto. Tanti vip e amici RomaToday

Il colpo d'occhio della Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma gremita dà il senso dell'ultimo saluto ad Andrea Purgatori. Una lunga processione composta di familiari, ...Così il giornalista Massimo Gramellini, arrivando ai funerali di Andrea Purgatori a Roma, scomparso a 70 anni.