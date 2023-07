Funerali Purgatori | perché i Vigili del fuoco hanno portato il feretro | la spiegazione del figlio Edoardo – Il video

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sono stati idela portare ildi Andreafuori dalla Chiesa degli Artisti, dove oggi si sono tenuti idel giornalista scomparso lo scorso 19 luglio. A dare unaè stato il, che durante il ricordo di suo padre in chiesa ha ringraziato a nome della famiglia «tutte le persone che ci sono state accanto in questi giorni».il picchetto deidelfossero proprio lì oggi è stato un gesto di riconoscenza: «Una delle prime telefonate che ho ricevuto è stata quella di Piero Moscardini (dirigente della Protezione civile) – ha detto– che aveva conosciuto papà tanti anni fa, quando ...

Sono stati i Vigili del fuoco a portare il feretro di Andreafuori dalla Chiesa degli Artisti, dove oggi si sono tenuti idel giornalista scomparso lo scorso 19 luglio. A dare una spiegazione è stato il figlio Edoardo, che durante il ricordo ...Così Andreaè stato descritto dai famigliari, amici e colleghi aicelebrati da Don Walter Insero nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo a Roma. Una ...La figlia Victoria si è commossa ricordando il padre, Andrea, durante iche si sono celebrati oggi. 'Gliel'ho chiesto anche negli ultimi giorni e lui mi rispondeva: Oddio Victoria, no '. Victoria continua ricordando la carriera del genitore ...

Funerali di Andrea Purgatori, la figlia: "Il suo più grande successo è stato essere padre" Sky Tg24

Salvate il programma di Saviano. È quello che chiede una petizione online promossa dal sito Articol21. La trasmissione è stata rimossa dal palinsesto Rai dopo alcune dichiarazioni del giornalista ...Nella suggestiva cornice della Chiesa degli Artisti a Roma, si sono svolti i commossi funerali di Andrea Purgatori. Il feretro, simbolo del rispettoso tributo alla sua memoria, è stato portato a ...