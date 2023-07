Funerali Purgatori | Mogol si commuove | era un amico

(Di venerdì 28 luglio 2023) Era "un. Mi mancherà, non me lo aspettavo, così all'improvviso, la perdita di unè sempre dolorosa". Così Giulio Rapetti, in arte, arrivando aidi Andreaa Roma, ...

Era "un amico. Mi mancherà, non me lo aspettavo, così all'improvviso, la perdita di un amico è sempre dolorosa". Così Giulio Rapetti, in arte Mogol, arrivando aidi Andreaa Roma, scomparso a 70 anni. 28 luglio 2023E alla famiglia didice di Giulia Sorrentino S tamattina si terranno idel giornalista Andrea, la cui morte ha fatto discutere proprio perché sono emersi pareri ...Roma - Si tengono oggi, dalle 10, nella chiesa degli Artisti di Roma, a Piazza del Popolo, idel giornalista Andrea, morto il 19 luglio all'età di 70 anni. Intanto emergono nuovi dettagli sulle cause del decesso: l'autopsia effettuata sul corpo del reporter, a cui era stato ...

Andrea Purgatori, venerdì i funerali in piazza del Popolo a Roma. I primi risultati dell'autopsia suggeriscono un ... Open

Così lo scrittore e giornalista Roberto Saviano ricorda Andrea Purgatori, prima di entrare nella Chiesa degli Artisti a Roma per i funerali di Andrea Purgatori, il giornalista d'inchiesta scomparso a ...Il feretro del giornalista scomparso lo scorso 19 luglio è arrivato alle 9.50 nella Chiesa degli Artisti, a Roma. La bara è stata portata a spalla dentro la chiesa da quattro vigili del fuoco. Subito ...