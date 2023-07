Funerali di Andrea Purgatori | la figlia | Il suo più grande successo è stato essere padre

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 28 luglio 2023) Questa mattina, nella Chiesa degli Artisti di Roma, si sono tenuti idel giornalista, morto il 19 luglio all’età di 70 anni. "Lo ricordiamo con gratitudine. Questa basilica non riesce a contenere la presenza, la stima, l'affetto e l'amore per lui", ha detto don Walter Insero durante l'omelia. "Èun giornalista di inchiesta ma non solo, ha avuto un talento straordinario come sceneggiatore, conduttore tv, scrittore. La sua curiosità e la voglia di raccontare le storie lo hanno contraddistinto. Un uomo che ha amato la vita, amava ballare viaggiare divertirsi. Forte e ironico fino alla fine. Coraggioso, ha preso la malattia di petto". Sul feretro una distesa di rose rosse della famiglia e di rose bianche, dei nipoti. Di lato, unafoto del giornalista romano, ...