Funerali di Andrea Purgatori | il ricordo commovente del giornalista attraverso le parole dei figli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 luglio 2023) Idi, scomparso il 19 luglio scorso all’età di 70 anni, sono stati celebrati questa mattina, a Roma, nella chiesa degli Artisti. I, in particolare, hanno voluto ricordarlo conmolto commoventi.diSono giorni di ricordi e onori per il. Ieri la camera ardente aperta a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Mentre oggi, alle 10, si sono svolti inella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Ildelle ...