Fulham | UFFICIALE un rinforzo dall'Ajax

10.40 - Ilha acquistato dal Wolverhampton l'attaccante messicano Raul Jimenez (classe 1991 ... 9.42 - E'il trasferimento di Gabbia dal Milan al Villarreal: il difensore classe 1999 va ...... no del difensore Un rifiuto da parte del classe 1997 che ha detto no agli inglesi del. ...per una soluzione in prestito con diritto di ricatto e non ha ancora formalizzato l'offerta...... classe 1997, ha disputato una buona stagione in Premier League con la maglia del, squadra ... pur senza presentare ancora un'offerta. Il nome di Adarabioyo era stato accostato nelle ...

UFFICIALE: Ajax, via un altro titolare: Bassey firma un quadriennale ... TUTTO mercato WEB

Ballo-Touré Milan, cosa succede dopo il no al Fulham Il possibile scenario per quanto riguarda il suo futuro Negli scorsi giorni Fode Ballo-Touré ha deciso di rifiutare la proposta del Fulham, che pr ...Fode Ballo-Tourè ha deciso di rifiutare la proposta del Fulham. Una scelta oramai definitiva che fa saltare l’accordo che il Milan aveva trovato con il club inglese sulla base di 4 milioni di euro. MI ...