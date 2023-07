Frontier Model Forum | la “pace armata” tra Google e Microsoft

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - Si chiamae si definisce “un ente per uno sviluppo sicuro e responsabile” deili di intelligenza artificiale più evoluti. Non è il primo e non sarà l'ultimo, almeno stando al poco che si sa del progetto, ancora tutto da definire. Asseper “l'AI dia” A oggi, gli elementi distintivi sono due. Si tratta di un'iniziativa che si concentra su quella che definisce “AI dia”. È quindi un ente molto verticale, che guarda alle applicazioni più innovative dell'intelligenza artificiale. Il secondo, e probabilmente più significativo, fattore è la lista dei fondatori: Anthropic,e OpenAI. Startup che esplorano l'AI e giganti con le tasche piene ...

