Fregene Escape room di Harry Potter | buon cibo e tanta musica | per il “Sud Fud Festival” chiusura col botto

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Fiumicino – Al via l’ultimo fine settimana del “Sud Fud”, l’evento dedicato al, alle danze popolari, ai concerti, ai laboratori per grandi e bambini, a market di artigianato e vintage, sport e ad attività aperte in notturna del Parco Avventura di. Dopo il successo dei primi 7 giorni il villaggio, illuminato dalla luna piena, all’interno della pineta continuerà ad allietare i suoi ospiti con più di 60 proposte gastronomiche del centro e del sud Italia, con la, con le danze popolari della pizzica e della tarantella con laboratori naturalistiche,a tema, con i giochi dell’area giochi e lo yoga il tutto nella splendida cornice della pineta del Parco Avventura disita all’interno ...