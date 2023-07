Frattesi top Inter | il bilancio dei nuovi | promossi e rimandati! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ieri è andata in scena l’amichevole tra Al-Nassr ea Osaka. Subito in gol il nuovo arrivato Davide. In campo anche tutti gli altri acquisti I? Al Nassr-è servita a Simone Inzaghi per vedere all’opera anche iarrivati. Dal primo minuto sono partitie Yann Aurel Bisseck. Promosso il primo, che ha subito timbrato il cartellino. Sua la rete della ritrovata parità dopo il gol di Ghareeb. Rete alla: ossia con un inserimento puntuale tra la difesa avversaria. Per lui 72? di partita. Rimandato invece il tedesco, che si è addormentato, come un paio di compagni, sul gol del vantaggio saudita. Nella ripresa, campo anche per Juan Cuadrado e Marcus Thuram. L’ex juventino ha subito fatto vedere le sue doti, ossia corsa, dribbling e ...