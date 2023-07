Francia donne-Brasile donne sabato 29 luglio 2023 ore 12 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sorpresa nel gruppo F dopo la prima giornata, con lache è tra le favorite per provare a strappare il titolo agli Stati Uniti che all’esordio non è andata oltre un deludente 0-0 contro la Giamaica in una gara in cui le transalpine hanno dominato nel possesso palla ma non hanno offerto una prestazione InfoBetting: Scommesse Sportive e