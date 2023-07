FOTO – Inter | primo allenamento a Tokyo! Novità Mkhitaryan

(Di venerdì 28 luglio 2023) Chiusa la prima parte dell’Japan Tour con l’amichevole contro l’Al-Nassr terminata sul punteggio di 1-1 contro la squadra dell’ex Marcelo Brozovic, i nerazzurri hanno lasciato Osaka per raggiungere Tokyo dove oggi hanno già svolto ilprima dell’amichevole col PSG,importante sul fronte Henrikh. SUBITO A LAVORO – L’oggi è arrivata a Tokyo per la seconda parte della tournée, dato che la squadra affronterà il PSG di Milan Skriniar il prossimo 1 agosto. Una volta arrivati gli uomini di Simone Inzaghi, sono tornati subito al lavoro per la prima sessione dinella capitale giapponese. Presente anche Henrikh, assente nel corso dell’ultima amichevole contro l’Al-Nassr per un piccolo ...

... nato a Bagheria, riprende in mano un capitolo della moda italiana e ripercorre le sueche, ... L'obiettivo è formare una conoscenza attiva sempre più ampia e- generazionale, sensibile e ...Mg Milano 22/02/2023 - Champions League /- Porto /Matteo Gribaudi/Image Sport nella: Romelu Lukaku Sembra che per Lukaku non ci sia altra scelta che aspettare. La Juventus , infatti,...FOTOGALLERY Instagram/Ansa/Twitter Continua gallery %srimanenti Sport Calciomercato, da ... Ma la carriera del fuoriclasse argentino proseguirà nella Mls, il campionato statunitense, all'...

FOTO - Inter, le immagini dell'allenamento in Giappone Inter News 24

L'Inter cambia città e si prepara per la seconda amichevole di lusso dell'Inter Japan Tour. I nerazzurri, reduci dall'1-1 di ieri ad Osaka contro l'Al-Nassr, sono attesi ...Davide Frattesi è il nuovo centro campista dell'Inter. A Milano i tifosi brindano, non solo per lui. «I miei fratelli si chiamano Luca e Chiara, ma mia sorella già ...