Forti temporali in arrivo al Nord Estate senza eccessi al Centrosud

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - Questo mese di luglio caratterizzato da ondate di calore di notevole intensità si avvia ormai verso la fine. I prossimi giorni vedranno condizioni meteo nel complesso asciutte sulle regioni centro-meridionali mentre alItalia tornerà protagonista l'instabilità. Nel weekend possibilità di acquazzoni enon solo sulle Alpi ma anche sulla Pianura Padana. Caldo estivo nella norma fino al termine del mese ma ora gli occhi sono puntati sull'inizio di agosto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano la possibilità di un inizio mese all'insegna di clima fresco e tempo a tratti perturbato. Diversi modelli ipotizzano infatti un affondo direttamente sul Mediterraneo centrale con calo delle temperature anche al di sotto delle medie del periodo. Previsioni meteo per oggi: ALTempo stabile al mattino ...

Rischio, invece, al Nord, ma all'insegna della normalità estiva: niente a che vedere, insomma, con fenomeni estremi, supercelle egrandinate dei giorni scorsi. Con l'inizio del mese ...... sono caratterizzati daintensi che scaricano a terra grandi volumi di pioggia in brevissimo tempo, spesso accompagnati da grandine di grosse dimensioni eventi . Le supercelle si ...'Avremo dunque ancora un'Italia divisa tra un Centro - Sud baciato dal sole ma con clima nuovamente caldo e una parte del Nord che rischieràe anche la grandine', affermano gli ...

Maltempo, forti temporali in arrivo sul Nord Italia: i dettagli BresciaToday

(Adnkronos) - Dopo settimane di caldo record in Italia, torna l'estate 'normale' con temperature senza eccessi fino a 35-36°C. Previsto solo qualche strascico al Sud, che sarà toccato nell'ultimo week ...Il maltempo, purtroppo, non concede tregua. Mentre in tanti, tantissimi fanno ancora i conti con i danni delle tempeste che tra venerdì 21 e lunedì 24 luglio hanno flagellato il nord Italia, Trentino ...