Formula1 | Verstappen sostituisce il cambio | 5 posizioni penalità

(Di venerdì 28 luglio 2023) Inizio in salita di Maxper il Gp del Belgio in programma domenica sul circuito di Spa Francorchamps. L'olandese ha sostituito ilsulla sua Red Bull RB 19 e dovrà scontare una ...

Inizio in salita di Maxper il Gp del Belgio in programma domenica sul circuito di Spa Francorchamps. L'olandese ha sostituito il cambio sulla sua Red Bull RB 19 e dovrà scontare una penalizzazione di cinque ...Lo scorso anno, sul circuito di Spa,riuscì a vincere con oltre 17 secondi di vantaggio su Perez pur scattando dalla 14esima posizione. - foto LivePhotoSport - . glb/red 28 - Lug - 23 11:...Spa , al contempo, è una pista favorevole a Red Bull e aed inoltre è possibile sorpassare. Un problema che sarebbe facilmente risolto dalla RB19 ma soprattutto dalvisto in ...Una decisione presa di comune accordo dalla scuderia e dal campione del mondo in carica che, con la sostituzione del cambio e l'utilizzo del quinto elemento ...Colpo di scena nel weekend di Formula 1 in quel di Spa-Francorchamps, Max Verstappen partirà con cinque posizioni di penalità in Belgio ...