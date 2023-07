...satelliti sia per quanto concerne progetti extra - F1 sia per quanto riguarda la fornitura di materiali sono un argomento nel mirino della FIA che potrebbero colpire anche la Mercedes sebbene...Viene spesso indicato come "l'università della1" al pari di quello che Assen in Olanda rappresenta per la MotoGP. Alcune curve sono mitiche per il mondo del motorsport: a cominciare dalla ...'In Ungheria abbiamo vissuto un weekend di alti e bassi - ha dettoWolff, team principal della Mercedes . Il nostro ritmo è stato forte sia sabato che domenica, non siamo riusciti a sfruttarlo ...

Formula 1, Toto Wolff fa tremare concorrenza. “A Spa..” Sport News.eu

Toto Wolff, infatti, soddisfatto del grande risultato ottenuto sabato da Lewis Hamilton che al fotofinish ottenne una grande pole position nella griglia di partenza, crede nei suoi piloti, per poter ...Mercedes Formula 1 - Nel corso del weekend del Gran Premio di Ungheria sono emersi rumors riguardanti il superamento del budget cap.