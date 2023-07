Formula 1 | penalità per Verstappen in Belgio | fans devastati dalla notizia | le ultimissime

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non arriva una bellaper il pilota olandese in vista del GP diin vista di domenica Re incontrastato di questo Mondiale di1, dominatore assoluto, 7 vittorie negli ultimi 7 circuiti Maxsta per ottenere il suo terzo titolo titolo a bordo della Red Bull. Ma c’è unache Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.