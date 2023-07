Formula 1 | caos budget cap | quali sono i 3 team che rischiano pesanti sanzioni

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al giro di boa 2023 iniziano le prime preoccupazioni, nella rincorsa alla Red Bull c’è chi ha superato il limite PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche in questo 2023 la situazione è ben delineata, così come lo scorso anno Verstappen è una costante mentre loanche i disastri dal muretto che colpiscono Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.