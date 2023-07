Formia | scoperto un covo-bunker del clan dei Casalesi

(Di venerdì 28 luglio 2023)– Durante una perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di Latina e Commissariato di Gaeta, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo), dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina (Nucleo Investigativo e Compagnia di), dal ROS e dalla Direzione Investigativa Antimafia, aè stato ritrovato un piccolo vano sotterraneo alto 170 cm in un appartamento in passato riconducibile al noto esponente deidei. Al locale, ritrovato occultato al di sotto di un pavimento, si accedeva mediante una botola situata su binari scorrevoli ed una scaletta; al suo interno è presente una panca e una lampadina, in uno spazio molto angusto (120X100 cm). La perquisizione è stata eseguita nell’ambito delle attività investigative per il tentato omicidio di un ...

