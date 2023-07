Formia Scoperto il bunker di Antonio Bardellino che riscriverebbe la storia

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 28 luglio 2023)– Prima di scomparire in Brasile – dove sarebbe stato ucciso nel 1988 per mano di Mario Iovine, poi freddato tre anni più tardi a Cascais in Portogallo – il fondatore dei Casalesisi è rifugiato in unrealizzato nel piano interrato di un’anonima e mal tenuta villetta, in via dei L'articolo Temporeale Quotidiano.