Foggia | picchiano un uomo per girare un video e metterlo sul web | cinque giovani arrestati

(Di venerdì 28 luglio 2023) La procura diha arrestatocon l’accusa di aver aggredito unperunda mettere sul web. Si tratta di due diciannovenni, due diciottenni e due minorenni. I fatti risalgono al 24 giugno scorso. A subire le botte è stato un cittadino marocchino di 39 anni. Il tutto è accaduto in piazza Mercato: l’stava bevendo qualcosa davanti a un locale. Ilo hanno accerchiato e poi picchiato. Gli hanno anche rotto una sedia sulla schiena e spento una sigaretta addosso. Prima di allontanarsi gli hanno anche rubato una collana. La scena viene ripresa da uno deicon il cellulare. L’intenzione è quella di mettere ilsul web. Per «affermare la loro fama criminale nella ...

Le indagini sono state coordinata dalla procura die dalla procura per i Minorenni di ...Sul posto, nel centro cittadino di, gli agenti hanno effettivamente trovato il 26enne, ma era rinchiuso in una stanza , visibilmente provato fisicamente e con segni evidenti di lesioni , ...... la vittima presentava escoriazioni, tumefazioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo e per questo è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico 'Riuniti' di. I due arrestati sono ...

I 5 sono accusati di aver aggredito con violenza un 40enne originario del Marocco lo scorso 24 giugno in piazza Mercato; gli arrestati dovranno rispondere di tentato omicidio e rapina, aggravati da ...