Flavio Insinna fuori dalla Rai | pronto lo scontro con L’Eredità di Pino Insegno? La7 ci prova

(Di venerdì 28 luglio 2023)si trova attualmente senza programma dopo aver lasciatoche conduceva da diversi anni su Rai 1, al suo posto arriva. Ma dove rivedremo il noto conduttore televisivo a cui il pubblico è particolarmente affezionato? Dopo una lunga permanenza come conduttore del quiz,si ritrova senza un ruolo fisso...

verso La7. Vista la concorrenza spietata di Rai 1 e Canale 5, rispettivamente con L'Eredità e Avanti un altro (che si alterna con Caduta Libera ), La7 ha bisogno di un nome importante ...Possibile scippo alla Rai . La7 potrebbe prendersi. Il conduttore, appena sostituito a L'Eredità , potrebbe essere chiamato al timone di Lingo - Parole in gioco . D'altronde la sua ex conduttrice, Caterina Balivo , ha appena fatto ...potrebbe presto lasciare la Rai . Con L'eredità nelle mani di Pino Insegno , il conduttore rappresenta uno dei grandi nomi televisivi rimasti senza programma. Lingo - Parole in gioco , ...

Flavio Insinna dice addio alla Rai: clamorosa offerta, dove andrà Libero Magazine

Flavio Insinna ha ceduto il suo posto al timone dell'Eredità a Pino Insegno e il suo addio ha colpito molto gli spettatori che da anni erano abituati alla sua compagnia durante ...Dopo l'addio di Caterina Balivo, La7 è alla ricerca di un nuovo conduttore per Lingo - Parole in gioco: tra le ipotesi più accreditate c'è Flavio Insinna.