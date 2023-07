Fiumicino protagonista all’80° Mostra del Cinema di Venezia

(Di venerdì 28 luglio 2023)– La Città disaràedizione dellaInternazionale d’Artetografica di, con due film che sono stati girati, grazie al supporto logistico e alla collaborazione della Commissionetografica, quasi totalmente nel territorio comunale. La Commissionetografica della Città dicon orgoglio e soddisfazione ha, infatti, collaborato alla realizzazione delle riprese del film d’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti “Felicità” e alla pellicola di Matteo Rovere “El Paraiso” di Enrico Maria Artale. “Felicità” della Ramazzotti sarà presentato in concorso nella sezione Orizzonti Extra a2023. La storia, con protagonisti Max ...

Sono due i film che porteranno alla storica Mostra alcuni luoghi della città come il Centro Anziani, le abitazioni Ater di Via Oder, le aree rurali di Isola Sacra, il Mercato coperto e Passo della Sen ...FIUMICINO - La Città di Fiumicino sarà protagonista all'80° edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con due film che sono stati girati, grazie al supporto logistico e ...