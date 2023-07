Fiorentina | raggiunta quota 15mila abbonamenti Martinez Quarta | Vogliamo portare un trofeo a Firenze

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il club viola ringrazia i tifosi per l'andamento fin qui registrato al botteghino, al netto anche dell'indisponibilità dal prossimo campionato della curva Ferrovia per i lavori di ristrutturazione ...

Il club viola ringrazia i tifosi per l'andamento fin qui registrato al botteghino, al netto anche dell'indisponibilità dal prossimo campionato della curva Ferrovia per i lavori di ristrutturazione ......era statadai bianconeri nonostante la penalizzazione di - 15 ridotta a - 10 in un secondo momento. Al posto della società piemontese, parteciperà al terzo turno preliminare la, ...Rebic - Besiktas, ci siamo:l'intesa col calciatoreLo stesso Rebic ha accettato la ... Rebic in prestito al Besiktas, anticipazioni confermate (LaPresse) - calciomercato.itL'exè ...

Fiorentina, raggiunta quota 15mila abbonamenti. Martinez Quarta ... LA NAZIONE

Irrevocabile la decisione della Uefa. La squadra è stata colpita anche da una pesante multa di 20 milioni di euro, con 10 milioni sospesi condizionalmente ...Con una nota sul proprio sito, la UEFA comunica in via ufficiale l'esclusione della Juventus dalla Conference League 2023-2024, la qualificazione alla quale era stata raggiunta dai bianconeri nonostan ...