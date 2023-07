Fiorentina in Conference League 20233 2024 | date e orari dei playoff

(Di venerdì 28 luglio 2023) Con l’esclusione per un anno della Juventus dalle competizioni europee, laentra di diritto in2023/a partire dai, in quanto ottava classificata nello scorso campionato di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dunque, cercheranno di raggiungere nuovamente la finale, magari con un esito diverso rispetto alla passata stagione, nella quale a sollevare il trofeo fu il West Ham. La compagine viola conoscerà la propria avversaria nella giornata di lunedì 7 agosto, giorno del sorteggio e dovrà scendere in campo giovedì 24 agosto per la gara di andata; il ritorno è previsto la settima successiva, giovedì 31 agosto. In ogni caso ladovrà ricevere l’ok dalla Uefa prima dell’ufficialità. SORTEGGIOLunedì 7 ...

