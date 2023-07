Filippo Bisciglia svela quello che fa Maria a Temptation Island | i retroscena

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non solo Uomini e Donne, Amici, C’è Posta Per Te e Tu Si Que Vales,De Filippi lavora attivamente anche ad un’altra delle sue creature:. Nonostante non appaia mai in video, la conduttrice dietro le quinte è una risorsa importante, arlo è stato. In un’intervista concessa al magazine Nuovo in Famiglia, il presentatore ha rivelato che la De Filippi si occupa anche del montaggio del reality e che pure inè geniale.: “ha una genialità anche in fase di montaggio”. “Sì è vero, le sono molto grato e a lei mi lega un rapporto bellissimo. Lei è tra le donne più importanti della mia vita. Io le sarò sempre grato per aver creduto in me e spero anche ...