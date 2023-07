Fifa 23 Obiettivo Bonus mensile Champions FUTTIES

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Scopriamo insieme come completarerilasciata in occasione dell’evento dedicato aiNumero di sfide da completare:7 Scadenza: 1° settembre Premio finale: 1x PACK 10 GIOCATORI 85+ Non Scambiab. Vinci 5 FinaliVinci 5 partite delle Finali FUT.1xPremium Buchanan Non scambiab. Vinci 10 FinaliVinci 10 partite delle Finali FUT.1x PACK 10 GIOCATORI 85+ Non scambiab. Vinci 15 FinaliVinci 15 partite delle Finali FUT.1xPremium Muriel Non scambiab. Vinci 20 FinaliVinci 20 partite delle Finali FUT ...