Ficarra e Picone ricevono il Premio Volonté | ecco tutti i dettagli 

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il, consegnato ieri sera a, ha premiato per la prima volta del festival “La Valigia dell’Attore” una coppia comica. Sul palco Salvoe Valentinoche hanno ricevuto l’ambito riconoscimento dalle mani dell’attrice Donatella Finocchiaro, premiata alla scorsa edizione del festival e tutor quest’anno del ValigiaLab, Gli attori, protagonisti del film “La stranezza” di Roberto Andò, si sono poi soffermati a parlare con il critico Fabio Ferzetti, che ha anche letto la motivazione integrale del: “Da Stanlio e Ollio a Franco e Ciccio, da Totò e Peppino a Benigni e Troisi, passando per Jack Lemmon e Walter Matthau, ma anche per Bud Spencer e Terence Hill, le coppie comiche sono da sempre uno dei motori più potenti del cinema ...

