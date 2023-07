Feyenoord | UFFICIALE | Danilo saluta | vola in Scozia

Commenta per primo Danilo Pereira Da Silva si trasferisce ufficialmente ai Glasgow Rangers . L'attaccante brasiliano classe '99 lascia il. Lo annuncia la società scozzese.... è. Henderson lascia il Liverpool e vola in Arabia. Isco riparte dal Betis. Radu saluta l'... Boga al Nizza, con il club francese che ha ceduto Stengs al. Ecco i principali movimenti ...- Villarreal è un'amichevole e si gioca giovedì alle 19:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. Non manca molto al primo impegnodel, che il prossimo 4 agosto se la vedrà con il Psv Eindhoven nella gara unica che assegna la Supercoppa d'Olanda, denominata Johan Cruijff Schaal. Gli uomini di Arne Slot ci ...

UFFICIALE: Danilo lascia il Feyenoord. L'attaccante brasiliano firma con i Rangers TUTTO mercato WEB

Feyenoord-Villarreal è un'amichevole e si gioca giovedì alle 19:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Van Hooijdonk è entrato nel mirino del Feyenoord che nell’affare ... da mesi nel mirino di Casteldebole, è diventato ufficialmente un calciatore della Stella Rossa di Belgrado. E Ballo-Touré per ...