Festival DAL BAROCCO AL JAZZ con Sebastiano Somma e Daniele Sepe

(Di venerdì 28 luglio 2023) XXIDALAL2023: Chiusura d’eccezione il 3 agosto a Ischia con un viaggio nella musica napoletana firmato dai fratelli Riccardo ed Emilia Zamuner. Fino al 31 luglio 2023, sull’incantevole terrazza dell’Hotel Caesar Augustus di Anacapri prosegue la rassegna Dalalorganizzata dalla Fondazione F.M. Napolitano in collaborazione con il Comune di Anacapri,

TOdays Festival: dal 25 al 27 agosto 2023 la musica innovativa è ... Mole24

Quattro serate consecutive dedicate alla buona musica da giovedì 3 a domenica 6 agosto, sempre alle 21:3o in piazza Rovere, con ingresso libero.Ecco cosa fare a Napoli nel weekend tra 28 e 30 luglio. Mostre e visite ai monumenti «My Famous Bucato» nei Quartieri Spagnoli Napoli si trasforma e fino al ...