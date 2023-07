Ferella | “Ad un partito di sinistra che mi possa rappresentare chiedo una chiara posizione contro la privatizzazione dell’acqua”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lodevole iniziativa quella tenutasi ieri a San Marco dei Cavoti. Un dovuto, chiaro e sentito NO alla proposta Calderoli di autonomia differenziata. Ma non basta.E’ stata anche una grande occasione sciupata. Peccato. Ho apprezzato l’intervento di Vito Fusco che da tempo, grazie anche alla rete Recovery Sud, sottolinea le ragioni del SUD, le occasioni perse e i molteplici divari che continuano ad acuirsi”. Così in una nota Lucio, sindaco di Baselice. “Ancora di più – aggiunge – ho condiviso le preoccupazioni di Micaela Fanelli, l’unica ad aver inoltre avanzato una proposta al Sen. Antonio Misiani, che fa parte della segreteria nazionale delDemocratico. Ma se è ancora possibile un po’ di autocritica, ieri a mancare è stata proprio una, netta e forte rivendicazione territoriale da parte ...