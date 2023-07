FdI si conferma primo partito. Piccolo segnale d'allarme per il Pd

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - La Supermedia di questa settimana (la penultima prima della pausa estiva) si segnala, ancora una volta, per la quasi totale assenza di variazioni di rilievo nel periodo che normalmente prendiamo in considerazione (14 giorni). Non è una novità, poiché sono diversi mesi ormai che il consenso ai partiti fa registrare pochissime variazioni, perlopiù estemporanee. A riprova di ciò, diversamente dal solito, questa settimana mettiamo a confronto il dato odierno con quello di un mese fa, da cui emerge chiaramente questo immobilismo. Il quadro generale è ormai ben noto: Fratelli d'Italia è sempre il(28,7%) con un consenso che oscilla intorno al 29%. Fa impressione vedere come, anche rispetto a un mese fa, quasi tutti i partiti facciano registrare variazioni infinitesimali, statisticamente irrilevanti. L'unico dato significativo è il ...

Resta accesa la polemica a Cassina de' Pecchi in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024. mentre qualcuno lavora per unire il centrodestra,la propria linea: "No a un secondo mandato di Elisa Balconi ". "Mai coinvolti sul Pgt" In un comunicato il segretario cittadino Fabrizio Di Costanzo ha sottolineato che Fratelli d'Italia ...Roma, 27 lug. " "L'audizione in Vigilanza Rai del ministro Giorgetti ha indicato con chiarezza che questo governo intende rilanciare il ruolo del servizio pubblico della Rai. Altro che tagli come ...Roma, 27 lug. " "Fratelli d'Italia siil partito dell'Italia che lavora. La nostra Nazione non ha mai registrato livelli così alti di occupazione negli ultimi decenni, segno che è tornata finalmente a circolare quella fiducia ...

Roma-Pescara: Fdi, Salvini conferma realizzazione ferrovia Agenzia ANSA

L'ultima Supermedia di luglio non fa registrare particolare scossoni. Anche guardando ai dati delle coalizioni emerge come i rapporti di forza siano estremamente stabili dall'inizio del Governo Meloni ..."Il ministro Salvini conferma, oggi, ulteriormente, la certezza della realizzazione del progetto di velocizzazione della tratta Pescara-Roma, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, mettendo definiti ...