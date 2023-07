(Di venerdì 28 luglio 2023) La Serie Aè alle porte. La massima serie italiana, tradi un messe, è pronta a tornare in campo con le sue sfide avvincenti. Tra il 19 e il 21 agosto si inizierà ufficialmente ma, le venti formazioni, già da metà luglio hanno iniziato il lavoro di preparazione. Va ricordato però, che parallelamente al campionato, ritornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo ovviamente parlando del. Il tempo delle aste si avvicina prepotentemente e vanno quindi presi appunti sul taccuino: dairuolo per ruolo, passando per i moduli da utilizzare. Tutto va studiato attentamente e con cura; anche nella giornata odierna proveremo a darvi consigli guardando il listone proposto da La Gazzetta dello Sport, in chiave low cost....

Fantacalcio 2023-2024: chi sono i giocatori che valgono meno all'asta Dove si nascondono gli affari OA Sport

Tra i giocatori che nelle corde hanno la possibilità di far svoltare, letteralmente, un'annata fantacalcistica ci sono anche (e soprattutto) quelli che nel listone verranno inseriti come ...Consigli fantacalcio, Djibril Sow: ecco chi è il sostituto di Milinkovic Savic. Perché comprarlo, vediamo quali sono le novità ...