Falso broker assicurativo | trentenne denunciato

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlle 5 persone denunciate per truffa qualche giorno fa dai Carabinieri di Montemarano, si aggiunge undeferito ieri alla Procura della Repubblica di Avellino. L’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Montefusco, prende spunto dalla denuncia sporta da una donna che, dovendo assicurare la propria auto, è stata attratta da un’offerta di una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento del premio di circa 400 euro, mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il sedicente “” non provvedeva ad attivare la polizza e si rendeva irreperibile. Dopo aver inutilmente atteso qualche giorno, la malcapitata ha quindi deciso di sporgere denuncia. Le indagini ...