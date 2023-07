Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso | lo storico campo di allenamento del Napoli di Maradona

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Adesso si può dire: le porte delsi riapriranno”. E’ l’annuncio con cui, via Instagram,ha confermato l’acquisizione deldi Soccavo, storica sede didel. Realizzato nel 1975, negli anni ’80 ilospitò la squadra di Diego Armando. La struttura andò poi in declino, sino al fallimento del club azzurro nel 2004. La struttura di via Vicinale, abbandonata da anni, da fine anni ’70 fino al fallimento del 2004 è stata la “casa” del Calcio, ospitando gli allenamenti die della squadra dei primi due Scudetti e della Coppa Uefa, ma anche ildello ...

L'acquisto da parte di Fabio Cannavaro del Campo Paradiso di Napoli, dove si allenava Maradona, "è una cosa molto bella. (ANSA)