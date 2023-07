Fabian Ruiz pronto a tornare in Italia | la Roma sulle tracce dell’ex Napoli

E rischia di essere liberato anche. Il portoghese, viene da una serie interminabile di infortuni, che gli hanno condizionato negativamente le ultime stagioni. Se recuperato, Sanches (che ...Un altro giocatore entrato in orbita Roma è, infatti,. L'ex centrocampista del Napoli potrebbe lasciare il PSG dopo una sola stagione e sarebbe un profilo molto apprezzato dallo Special ...Commenta per primo La Roma si guarda intorno per rinforzare il centrocampo. Come riportato dal Messaggero , il nome in pole position è quello di Renato Sanches , ma spunta anche il nome di

La Roma cerca un centrocampista: Sanches più vicino, spunta l'idea Fabian Ruiz TUTTO mercato WEB

L'attaccante destro del Napoli, Hirving Lozano, secondo Il Mattino, rischia il braccio di ferro con la società azzurra.Tra poco più di un mese potrebbe festeggiare il suo quinto anno con la maglia del Napoli. Nel caso di Hirving Lozano, però, il condizionale mai come stavolta è ...