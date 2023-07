F1 | Verstappen penalizzato di 5 posizioni in griglia Sainz primo nelle libere

ROMA " Il lungo venerdì delle prove libere e delle qualifiche del GP belga di Spa inizia con la notizia della penalizzazione in arrivo per la Red Bull di Max. Il campione del mondo in carica e dominatore assoluto della stagione in corso è stato costretto ad installare il quinto cambio nella sua monoposto, contravvenendo al limite massimo ...Il GP di F1 del Belgio parte già con la prima novità: Maxè statodi 5 posizion i, che saranno scontate alla partenza della gara di domenica. Il motivo della penalità è presto detto: Red Bull ha proceduto a sosituire il cambio sulla ...La Red Bull con la RB19 aggiornata ha permesso a Maxdi vivere l'ennesima domenica in ... Ancora del monegasco,di 5 secondi dopo l'arrivo per essere andato troppo veloce in pit ...

Verstappen penalizzato a Spa: il motivo e quante posizioni perde Corriere dello Sport

Sul tracciato belga pioggia pesante e sessione di libere complicata per i piloti della F1. Red Bull costretta a sostituire il cambio della monoposto del campione del mondo, che dovrà scalare di cinque ...Sarà probabilmente un Gran Premio del Belgio in salita per Max Verstappen. Il Campione del Mondo in carica, nonché leader incontrastato della classifica piloti, sconterà infatti una penalità nella gar ...