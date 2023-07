(Di venerdì 28 luglio 2023) Il venerdì del GP del Belgio a Spa-Francorschamps ha offerto dei responsi interessanti: Charles Leclerc partirà dalla pole position e Carlos Sainz dalla quarta piazza. Posizioni agevolate dalla penalizzazione di Maxche scatterà dalla sesta casella a causa della sostituzione del cambio: l’olandese aveva inflitto oltre otto decimi al monegasco nel suo giro in Q3.che sarà in ogni caso ilscattando dalla sesta posizione: il bi-campione iridato ha già vinto a Miami in questa stagionedalla nona piazza. Il passomostrato dalla sua Red Bull è ampiamente superiore a tutta la concorrenza, l’adattabilità è straordinaria su tutte le condizioni: difficilmente qualcuno potrà contrastarlo. Indubbiamente ci saràdi ...

Il sempreMaxdovrà scontare una penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio, quindi non sarà lui a scattare dalla pole position: chi sarà quindi il poleman del GP del ...... in testa al girone grazie alla vittoria netta per 4 a 0 ai danni di Panama, ècon il 66% ... che si sta dimostrando la seconda forza dopo la Red Bull del campione in carica Max, che ...Non ha fatto un patto col diavolo Maxma di fatti c'è sempre e solo un, un dominatore, c'è quasi solo ed esclusivamente un vincitore. L'olandese voltante arriva anche in terra ...

F1, Verstappen favorito in gara anche partendo 6°. Ferrari, speranza podio con l'incognita gomme OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 18.30 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio finisce qui. Grazie per averci seguito e ri ...La diretta delle qualifiche del GP Belgio di Formula 1 oggi a Spa-Francorchamps per definire la pole position della gara di domenica: gli orari TV8 e ...