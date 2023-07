A Spa Maxci arriva per mettere un altro mattoncino al suo dominio, che fin qui ha ... L'olandese ha una macchina, ma ci aggiunge quel quid in più: il giro veloce a Budapest lo ...Charles Leclerc senza filtri: "Siamo un minuto dietro" . F1, Binotto duro: "Oggi non ha ... e che si è dimostrataper il motore del Cavallino Rampante. Questo però non può ...... pesantissimo questo zero in classifica per Charles Leclerc in ottica Mondiale , con Max... Un colpoper le chance di titolo Certo che sì". Deluso anche Carlos Sainz nonostante ...

F1, Verstappen devastante ma penalizzato. A Spa la pole va a Leclerc ilGiornale.it

Max Verstappen ha vinto la gara numero 24 dall'inizio della scorsa stagione, la 44 della sua carriera. Numeri devastanti per una Red Bull che sembra non avere punti deboli, quantomeno quella guidata d ...ROMA - Un altro weekend estremamente complicato per la Ferrari anche durante il Gran Premio di Ungheria 2023 di Formula 1, vinto da un devastante Max Verstappen. Charles Leclerc non è riuscito ad anda ...