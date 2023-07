F1 TV8 | orario in chiaro qualifiche Shootout e Sprint Race GP Belgio 2023 | programma e streaming

(Di venerdì 28 luglio 2023) Domani, sabato 29 luglio, si disputerannodel fine settimana del GP del, le terze delle sei innel Mondialedi F1, con la gara che si correrà nell’ambito della tredicesima tappa del calendario iridato. Per quanto concerne la tredicesima tappa del Mondialedi F1, l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD, Sky Sport 4K, in direttasu SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport. Differita integrale didel sabato insu TV8 HD ed ingratuito su tv8.it. Di seguito il ...

L'delle prove libere 1 è fissato per le 13.00, mentre a partire dalle 17.00 inizieranno le ... Le qualifiche saranno inoltre trasmesse gratuitamente in chiaro su, ma in differita dalle 22.Tutto il Gran Premio della Gran Bretagna sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go e in chiaro su. Sportface.it seguirà la tre giorni a ...ore 12.00: F1 Qualifiche Shootout (in differita alle 18.15 su). ore 13.00: Paddock Live. ore 13.40: F2 sprint race. ore 14.55: Porsche Supercup Qualifiche. ore 15.45: warm up. ore 16.00: ...

F1 su TV8 oggi, GP Belgio 2023: orario, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche OA Sport

La diretta delle qualifiche del GP Belgio di Formula 1 oggi a Spa-Francorchamps per definire la pole position della gara di domenica: gli orari TV8 e ...A sette giorni di distanza dall’ultimo appuntamento, torna la Formula 1 con uno degli appuntamenti più prestigiosi di tutta la stagione: il Gp del Belgio 2023 sul mitico circuito di Spa-Francorchamps… ...